Galtier : Il risque très gros avec le scandale

Englué dans un scandale sans précédent en Ligue 1, Christophe Galtier aborde la fin de la saison en marchant sur des œufs. Sa moindre parole est scrutée et depuis sa conférence de presse avant Lens qui s'est transformée en plaidoirie de défense, le coach du Paris Saint-Germain n'a plus communiqué sur cette affaire, laissant la justice faire son travail. Une perquisition a été effectuée dans les bureaux niçois et son président, Jean-Pierre Rivère entendu. Si les faits sont avérés, Christophe Galtier pourrait risquer une lourde peine.

Dans un mail envoyé à la direction de INEOS, propriétaire de Nice, Julien Fournier explique que Christophe Galtier aurait tenu des propos racistes et islamophobes concernant l'équipe niçoise. Il estimait que l'effectif actuel ne représentait pas la ville de Nice, car composé de trop de joueurs noirs et musulmans. Depuis que ce scandale a éclaté, la Ligue 1 est en émoi et l'entraîneur du PSG a reçu beaucoup de messages de soutien. Mais pendant ce temps, l'enquête continue et si elle ne sera pas chose aisée, Christophe Galtier encourt une peine lourde si les faits le concernant sont avérés.

Des faits difficiles à prouver

Selon des informations de RMC , les faits qui sont imputés à Christophe Galtier risquent d'être difficiles à prouver. Pour le moment, il s'agit de la parole de Galtier contre la parole de Fournier. Seul le mail envoyé par l'ex-directeur sportif niçois atteste des propos tenus par le désormais entraîneur du PSG. Les enquêteurs devront fouiller le contenu de tous les documents et mails pouvant démontrer les dires de Galtier. Sans ça, il paraît difficile de voir l'entraîneur français être puni par la justice.

Galtier risque 3 ans de prison et 45.000€ d'amende