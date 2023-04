Le PSG lâche une réponse pour cet incroyable projet

Thibault Morlain

Historiquement, le PSG est lié au Parc des Princes. C’est le stade du club de la capitale, mais voilà qu’à l’avenir, cela pourrait évoluer. Alors que le Qatar rêve plus grand afin d’accueillir encore plus de spectateurs, des réflexion sont menées en interne. Il y a ainsi la possibilité de racheter le Stade de France, mais d’autres options seraient également envisagées.

Le Parc des Princes ou le Stade de France ? Où jouera le PSG à l’avenir ? Depuis plusieurs semaines, le futur stade du club de la capitale fait parler. En effet, bloqués par la Mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes, les Qataris envisagent de racheter le Stade de France. Un déménagement à Saint-Denis fait ainsi énormément parler, mais voilà que le PSG pourrait finalement jouer… dans les deux stades.

Le PSG au Parc des Princes… et au Stade de France ?

Comme l’explique L’Equipe ce samedi, le PSG aurait réfléchi il y a quelques mois à la possibilité de jouer à la fois au Parc des Princes et au Stade de France. Une idée incroyable qui aurait bien évidemment des inconvénients économiques, mais aussi plusieurs atouts. Sollicité par le quotidien sportif, le PSG n’a pas démenti cette possibilité, mais a toutefois expliqué que cela ne serait pas allé plus loin pour des raisons financières.

Alterner en fonction des affiches