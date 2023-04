PSG : Hallucinant, le Qatar lâche 5,7Mds€

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, Manchester United est sur le marché. Le club détenu par la famille Glazer est à vendre et le Qatar fait partie des potentiels acheteurs. Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a même accéléré les démarches ce vendredi soir en formulant une dernière offre record.

Propriétaire de Manchester United depuis 2005, la famille Glazer cherche à se séparer de son bien. L'heure n'est tout de même pas à la braderie et les demandes des Américains sont très élevées. Cela ne représente pas un obstacle pour le Qatar, fortement intéressé par le club mancunien, qui vient de dégainer une offre mirobolante.

Une dernière offre à 5,7Mds€ !

Les candidats au rachat de Manchester United avaient jusqu'à vendredi soir 23h pour soumettre leur dernière offre. Révélé par la presse anglaise puis confirmé par l'AFP , le montant de celle du Qatar est de 5,7Mds€. Cela constitue tout simplement un record pour le rachat d'un club de foot.

Le Qatar veut 100%, INEOS en lice

Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, propriétaire de la Qatar Islamic Bank, désire racheter l'intégralité du club contrairement au denier candidat encore en lice. En effet, le pays propriétaire du PSG affronte INEOS et son propriétaire Jim Ratcliffe sur ce dossier. Le milliardaire britannique et propriétaire de l'OGC Nice a également soumis une dernière offre vendredi mais il a indiqué sa volonté de reprendre que 69% des parts. De son côté, l'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus s'est retiré de la course.