PSG : Cette annonce ne va pas plaire à Mbappé

La rédaction

Ce n’est un secret pour personne, le PSG souhaite se renforcer lors du prochain mercato estival. Les dirigeants parisiens et Luis Campos ciblent notamment un attaquant de pointe, capable d’épauler Kylian Mbappé dans le secteur offensif. Si le club parisien a d’ores et déjà plusieurs pistes en tête, celle menant à Romelu Lukaku se complique de jour en jour.

De quoi sera fait l’avenir de l’effectif du PSG ? Le conseiller sportif Luis Campos va bel et bien rester à la tête du recrutement et du projet sportif parisien comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité il y a plusieurs semaines. Mais le Portugais souhaite enfin se faire remarquer en réalisant un gros coup en attaque, alors qu’un vrai avant-centre complémentaire au jeu de Kylian Mbappé est recherché.

Transferts : Réunion au sommet pour ce crack du PSG https://t.co/iCex0zjNu1 pic.twitter.com/cynkmRcqxB — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Le PSG pense à Lukaku pour satisfaire Mbappé

Il y a quelques semaines, L e Parisien révélait que mis à part les pistes prioritaires que sont Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, ou encore Harry Kane, le PSG visait également Romelu Lukaku pour son mercato. En difficulté cette saison à l’Inter Milan où Chelsea l’a envoyé en prêt, l’attaquant belge a cependant prouvé qu’il pouvait parfaitement évoluer avec un compère à la pointe de l’attaque. Son profil de pivot ne laisse pas le club parisien insensible.

Romelu Lukaku en passe de rester à l’Inter ?