Le FC Nantes humilié, ça chauffe sérieusement pour Kombouaré

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Samedi soir, le FC Nantes pouvait conserver son titre en Coupe de France. Les Canaris, opposés à Toulouse, se sont fait humilier en s’inclinant 5-1, un revers qui met en péril Antoine Kombouaré. Waldemar Kita, le président nantais, ne l’a jamais porté dans son cœur et il n’hésitera pas à s’en séparer.

C’était l’occasion de préparer au mieux le choc contre Brest pour le maintien mais le FC Nantes a tout gâché. Tenants du titre de cette Coupe de France, les Canaris se sont fait humilier en finale par Toulouse (5-1). Un revers difficile à digérer pour Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, qui aurait préféré une préparation différente avant le match de la peur contre Brest.

«Il n'y a pas eu de match»

« On ne s'attendait pas à un tel scénario, un tel début de match. C'est une immense déception pour les gens qui nous supportent, tous nos supporters venus en nombre. Et un peu d'incompréhension parce qu'on a imaginé plein de scénarios mais pas celui-là. On a été corrigés avec une entame de match catastrophique. On a raté notre finale. On a été cueillis à froid. Après le premier but, on a du mal à réagir, on prend un uppercut. On ne réagit pas. Et le deuxième qui vient derrière et nous fait très mal. Ils cadrent les deux premières frappes et ça fait but. Je parle de déception, d'énorme frustration. Il ne faut pas oublier notre parcours en Coupe de France. On a raté notre finale, on est passés à côté. Il n'y a pas eu de match », déplorait Antoine Kombouaré après la lourde défaite du FC Nantes.

De gros coups de gueule poussés au FC Nantes https://t.co/2brFQlZMl5 pic.twitter.com/i001BE6jo4 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Kita n’hésitera pas à se séparer de Kombouaré