Il fait une grande annonce, l’OM ne va pas aimer

Devant la possibilité de voir Alexis Sanchez quitter le club phocéen à la fin de la saison, lui dont le contrat expire en juin 2023, l'Olympique de Marseille tente d'assurer ses arrières et semble intéressé par Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace et inversement. Mais l'entraîneur du club anglais a fait un annonce qui devrait déplaire à Marseille...

Après être arrivé en 2002 à Crystal Palace, club dans lequel il a été formé, Wilfried Zaha souhaite voir autre chose, lui qui est maintenant âgé de 30 ans. Et aussi découvrir la Ligue des Champions. Marseille devrait la jouer, soit directement en cas de deuxième place, soit en passant par les tours préliminaires en cas de troisième place.

Zaha aurait choisi l'OM

D'après des informations de 90min , Wilfried Zaha et l'Olympique de Marseille, cela pourrait être le début d'une belle histoire d'amour. Les dirigeants olympiens ont coché son nom tandis que l'Ivoirien semblerait vouloir lui aussi porter la tunique marseillaise l'année prochaine. Et il pourrait en plus arriver libre, lui dont le contrat expire en juin prochain...

Le vestiaire de l’OM lâche ses confidences sur cette arrivée imprévue https://t.co/5IVC5MXhYP pic.twitter.com/uD5DH4nA0Q — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Je voudrais qu'il lie son futur à Crystal Palace »