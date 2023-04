Mbappé réclame un transfert à 100M€, le PSG passe à l’attaque ?

Thibault Morlain

Luis Campos travaille pour le prochain mercato estival du PSG et l’une des priorités serait de trouver un nouveau buteur afin de venir épauler Kylian Mbappé. Les pistes se multiplient et le nom de Randal Kolo Muani revient notamment. Ce dernier est en feu avec l’Eintracht Francfort et voilà que les deux clubs se seraient dernièrement parlés.

Bien que la saison ne soit pas encore terminée, le PSG regarde déjà pour le prochain exercice. Et le club de la capitale voudra certainement revenir plus fort afin de laver les affronts de cette saison. Du lourd est ainsi annoncé pour le mercato estival à venir et Luis Campos devra d’ailleurs se rattraper de ses ratés des derniers mois. A quoi faut-il alors s’attendre pour le recrutement du PSG ? De nombreuses rumeurs ont déjà vu le jour et dans tous les secteurs, ça devrait bouger. C’est notamment le cas en attaque où la priorité sera d’entourer au mieux Kylian Mbappé et notamment de faire venir un buteur.

Le PSG appuie Mbappé pour cette énorme bataille https://t.co/XIaAuUP9ey pic.twitter.com/wVGuqXeUiS — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Ça discute de Bitshiabu… et Kolo Muani ?

Qui sera alors l’heureux élu au PSG ? Harry Kane, Victor Osimhen, Rafael Leao… A Paris, on ne manquerait pas d’idées. La piste Randal Kolo Muani revient également régulièrement sur la table. Le Français est en feu avec l’Eintracht Francfort et voilà que cela aurait avancé en coulisses. En effet, Le Parisien rapporte une réunion entre le PSG et le club allemand dernièrement avec notamment comme sujet le cas d’El Chadaille Bitshiabu. Mais le défenseur parisien n’a peut-être pas été le seul sujet discuté. Le quotidien régional évoque ainsi la possibilité que les clubs deux aient abordé le cas Kolo Muani.

Mbappé l’attend au PSG