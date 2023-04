Le PSG rêve d’un buteur, la date de son transfert est dévoilée

Arnaud De Kanel

Sensation du dernier Mondial avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani explose cette saison avec l'Eintracht Francfort. L'attaquant français est le deuxième meilleur buteur et le deuxième meilleur passeur de Bundesliga. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues puisque le PSG souhaite obtenir sa signature. Désormais, on en sait un peu plus sur la date de son transfert...

Passé tout proche de devenir le héros de tout un peuple en finale de Coupe du monde, Randal Kolo Muani a su relever la tête pour réaliser une deuxième partie de saison impressionnante avec l'Eintracht Francfort. Il aurait d'ailleurs tapé dans l'oeil du PSG en vue du prochain mercato mais le club de la capitale risque de se heurter à la position du club allemand.

Le PSG rêve de Kolo-Muani

Luis Campos veut recruter français l'été prochain. D'après les informations de La Chaine L'Equipe et de RMC Sport , Randal Kolo Muani serait dans les petits papiers du PSG. Le club de la capitale rêve de l'attaquant français mais Francfort fait barrage.

Départ programmé en 2024