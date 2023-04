Mbappé l’attend au PSG, il va déchanter

Arnaud De Kanel

Afin de convaincre Kylian Mbappé de ne pas faire faux bond et rejoindre le Real Madrid, le PSG sait qu'il devra réaliser un mercato ambitieux. Pour cela, le club de la capitale souhaite offrir un beau cadeau à sa vedette en recrutant un autre Bondynois en la personne de Randal Kolo Muani. Or, l'affaire se complique déjà.

Luis Campos et ses équipes œuvrent en coulisses pour préparer le mercato. L'effectif du PSG s'est considérablement affaibli et un gros chantier attend le conseiller sportif portugais. Dans le secteur offensif, le club de la capitale a montré ses limites et Kylian Mbappé n'a toujours pas eu le profil pivot qu'il réclamait. Le PSG veut réparer son erreur en signant Randal Kolo Muani mais c'est loin d'être fait.

Francfort ne veut pas lâcher Kolo-Muani

Ce samedi, Fabrizio Romano a apporté quelques précisions sur le dossier Randal Kolo Muani. D'après ses informations, l'Eintracht Francfort tentera de retenir son attaquant jusqu'à l'Euro 2024. De plus, aucun cadeau sera fait aux courtisans du Bondynois.

Francfort attend une offre «complètement folle»