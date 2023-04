PSG : Un pote de Mbappé à vendre ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a noué de forts liens d’amitié avec Achraf Hakimi depuis l’arrivée du Marocain en 2021. Néanmoins, le PSG préparerait le transfert de son défenseur et en attendrait jusqu’à 68M€.

À l’été 2021, une flopée de joueurs ont débarqué au PSG dont Lionel Messi, Sergio Ramos et Achraf Hakimi notamment. Cependant, ce n’est pas avec le multiple Ballon d’or que Kylian Mbappé a noué de grosses relations, mais plutôt avec les deux derniers cités.

Proche de Mbappé, Hakimi est poussé vers la sortie

Régulièrement, le champion du monde tricolore et meilleur buteur de l’histoire du PSG s’est affiché sur les réseaux sociaux aux côtés de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi. En raison de la situation contractuelle du premier et des plans du PSG pour le second, Kylian Mbappé pourrait bien se retrouver seul la saison prochaine au Paris Saint-Germain.

Hakimi placé sur la liste des transferts, le PSG réclamerait jusqu’à 68M€