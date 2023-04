Le PSG veut régaler Mbappé, une terrible nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, le secteur offensif sera la priorité du PSG lors du prochain mercato estival. Luis Campos souhaite recruter un joueur pour épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque et apprécie notamment Rafael Leao. Cependant, l’international portugais serait proche de prolonger son contrat avec l’AC Milan.

Confortablement installé en tête du championnat de France, le PSG a déjà la tête au mercato. Dans cette optique, l’une des priorités de Luis Campos sera de recruter un joueur compatible avec Kylian Mbappé devant. Selon nos informations, le conseiller sportif du club de la capitale apprécie énormément Rafael Leao.

Campos s’intéresse à Leao

Un joueur que Luis Campos connait bien, puisque c’est lui qui l’avait attiré au LOSC en 2018. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan, la prolongation de Rafael Leao semble au point mort depuis plusieurs mois maintenant. Mais à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport , ce dossier pourrait se décanter prochainement, ce qui ne ferait pas les affaires du PSG.

Leao va prolonger avec l’AC Milan