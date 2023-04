Il lui déclare sa flamme, coup dur pour le PSG

Thomas Bourseau

Le PSG songe à Rafael Leão pour potentiellement remplacer Lionel Messi à l’intersaison. Néanmoins, l’entraîneur du Milan AC a lâché un énorme message à son attaquant, compliquant la donne pour le PSG.

Rafael Leão pour combler le vide que Lionel Messi devrait laisser cet été au PSG ? C’est en effet une possibilité prise en considération par le club de la capitale comme le10sport.com vous l’a révélé le 17 avril dernier en exclusivité. En cas de volonté de Messi de plier bagage à l’issue de son contrat en juin, le PSG ne lui fermerait pas la porte, bien au contraire.

Exit Messi, bonjour Leão au PSG ?

Pour le remplacer, en plus des options Victor Osimhen, Harry Kane ou encore Randal Kolo Muani, le PSG apprécie beaucoup Rafael Leão dont le contrat au Milan AC expirera en juin 2024 et pour lequel une prolongation de contrat n’est pas encore arrivé à un stade plus qu’avancé. De quoi permettre au PSG de garder espoir, mais il faudra passer sur le corps de Stefano Pioli.

«Mes joueurs sont tous mes enfants»