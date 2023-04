OM : Pour cette star, ce n’est pas terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Homme fort de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet a vu sa situation changer radicalement depuis le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor. En fin de contrat à l’été 2024, le capitaine du club olympien n’aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir.

A 36 ans, Dimitri Payet vit peut-être la saison la plus difficile de sa carrière. Le capitaine de l’OM ne joue plus depuis l’arrivée d’Igor Tudor, un changement radical pour celui qui était l’homme fort de Jorge Sampaoli la saison dernière. Dimitri Payet est à un an de la fin de son contrat alors forcément, les questions sur son avenir se multiplient. D’après les informations du journal L’Équipe , une reconversion lui est proposée par l’OM mais Payet ne compte pas dire stop aussi facilement.

«Ce football-là, je ne sais pas faire»

« Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée », expliquait Igor Tudor à son sujet dans un entretien accordé au journal L’Équipe .

Dimitri Payet n’a pas fait son choix