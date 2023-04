Nouveau transfert record ? Une solution trouvée pour l’OM

Thibault Morlain

Acheté pour 32M€ en janvier, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Mais voilà que ce record pourrait bien être battu cet été. En effet, le club phocéen serait intéressé par Folarin Balogun, actuellement prêté à Reims. Mais l’acheter à Arsenal ne sera pas donné pour l’OM, à moins que l’opération ne se boucle sous une autre formule…

Malgré Vitinha, l’OM pourrait encore recruter un buteur. Et c’est Folarin Balogun qui intéresserait Pablo Longoria. Il faut dire que le Britannique flambe à Reims cette saison. L’attaquant qui appartient à Arsenal risque donc d’être sollicité, mais forcément, les prix vont monter. Si cela ne semble pas être une si bonne nouvelle pour l’OM, le club phocéen pourrait bien compter sur ses liens avec les Gunners pour rafler la mise avec Balogun.

Départ pour l’entraîneur de l’OM, les conditions sont posées https://t.co/cmjDZyzb7F pic.twitter.com/zLF7JB3Qpz — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

« Le lien entre Arsenal et l’OM pourrait être utilisé à nouveau »

Pour Caught Offside , le journaliste Jonathan Johnson a évoqué ce dossier Folarin Balogun à l’OM. Et il a notamment expliqué : « Il y a eu beaucoup de débats sur l’avenir de Balogun et son prix, mais je pense que le lien entre Arsenal et l’OM pourrait être utilisé à nouveau, peut-être sous la forme d’un prêt ou d’un prêt avec option ou obligatoire ».

« Cela serait une bonne expérience pour Balogun »