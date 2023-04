Le PSG appuie Mbappé pour cette énorme bataille

Thibault Morlain

Tandis que le PSG se dirige tout droit vers le titre de champion de France, Kylian Mbappé a lui encore un objectif en tête : être le meilleur buteur du championnat. Si l’attaquant du PSG est actuellement en tête du classement, la concurrence est rude avec notamment Jonathan David et Alexandre Lacazette qui sont à ses trousses. Mais du côté du PSG, on est derrière Mbappé et on n’a aucun doute concernant le succès du natif de Bondy.

Cela fait maintenant 4 ans que Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Ligue 1. Avec le PSG, le natif de Bondy empile les réalisations et cela se solde par un trophée à la fin de la saison. Et voilà que Mbappé cherche désormais à faire la passe de 5 consécutivement afin notamment d’imiter Jean-Pierre Papin. Avec 22 buts, le joueur du PSG est en tête du classement aujourd’hui, mais Jonathan David (21) et Alexandre Lacazette (20) ne sont pas très loin. Jusqu’à la fin du championnat, la bataille s’annonce donc rude pour ce titre de meilleur buteur, mais Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de ses coéquipiers du PSG.

Messi - PSG : Une étonnante condition révélée pour son transfert https://t.co/eVT99hgxGw pic.twitter.com/732qUcUCKQ — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« C’est le meilleur joueur du championnat et ça serait logique qu’il finisse meilleur buteur »

Ce dimanche, pour Téléfoot , Hugo Ekitike a évoqué la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1 pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a alors confié : « C’est maintenant habituel pour lui. Chaque année, il est meilleur buteur. C’est un championnat qu’il connait bien. Il n’y a pas de doute sur ça pour moi. C’est le meilleur joueur du championnat et ça serait logique qu’il finisse meilleur buteur ». Défenseur du PSG, Timothée Pembélé a lui aussi réagi, expliquant : « C’est un compétiteur. Ça fait 4 fois d’affilée qu’il est meilleur buteur et que je pense que celle là, ça serait important pour lui ».

Mbappé doit se frotter à une grosse concurrence