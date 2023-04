Catastrophe pour le PSG, le pire est à venir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable dans la défense du PSG, Presnel Kimpembe vit une saison cauchemardesque sur le plan personnel. Blessé en début d’exercice, l’international français a rechuté en février, à son retour. Kimpembe s’est rompu le tendon d’Achille et va manquer huit à neuf mois de compétition, voire plus. Le PSG s’est déjà lancé sur la piste d’un remplaçant pour compenser cette longue absence.

C’est une blessure qui a marqué les esprits. Quelques semaines après son retour sur les pelouses, Presnel Kimpembe a rechuté sur la pelouse du Stade Vélodrome. Sur une course classique, Kimpembe a vu son tendon d’Achille le lâcher complètement. Le bilan est terrible. Huit à neuf mois d’absence pour le défenseur du PSG qui avait déjà fait l’impasse sur la Coupe du monde pour récupérer de ses pépins physiques du début de saison.

Kimpembe n’est pas près de rejouer

« Kimpembe s’est malheureusement blessé gravement et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Il a une très grosse douleur au tendon d’Achille. On pense que c’est grave », reconnaissait Christophe Galtier après la victoire contre l’OM. L’entraîneur du PSG est loin de s’être trompé. Presnel Kimpembe ne jouera plus de la saison, il devra même sûrement attendre le mois de novembre pour retrouver les terrains.

Il vit un nouveau drame, le PSG va le payer cher https://t.co/BqL0K3os6x pic.twitter.com/h3bXn53vUY — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

«Cela peut être encore plus long»