Le vestiaire de l’OM lâche ses confidences sur cette arrivée imprévue

L’été dernier, l’OM a dû gérer quelque d’imprévu : le départ de Jorge Sampaoli. En effet, mécontent du recrutement opéré par Pablo Longoria, l’Argentin a claqué la porte avant le début de la saison, obligeant alors le club phocéen à chercher un nouvel entraîneur. Le choix s’est alors porté sur Igor Tudor, qui n’aura pas tardé à imposer son style. Si cela n’est pas passé auprès de certains, chez d’autres, ça a immédiatement collé.

Cette saison, c’est donc Igor Tudor qui est sur le banc de l’OM. Les plans initiaux du club phocéen n’étaient pourtant pas ceux là. En effet, il était prévu de repartir avec Jorge Sampaoli, qui venait de qualifier son équipe pour la Ligue des Champions. Mais voilà, durant l’été, ça a chauffé et l’Argentin a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM. Un imprévu que Pablo Longoria a donc géré en allant chercher Igor Tudor. Un choix payant quand on voit les résultats obtenus par le Croate.

« Dès que le coach est arrivé, son discours m’a parlé »

Igor Tudor est arrivé à l’OM avec sa méthode et elle est aujourd’hui assimilée par tous. Si ça n’a pas été simple pour tout le monde, Valentin Rongier a lui tout de suite accroché avec le Croate. Pour Téléfoot , le capitaine de l’OM a avoué : « Dès que le coach est arrivé, son discours m’a parlé. C’est beaucoup d’exigence à tous les entraînements. Je vais dire un exemple tout bête. Deux jours avant le match, normalement, c’est le jour où on coupe un peu, on va travailler un peu tactiquement, ça va durer 20 minutes. On pourrait se dire que c’est tranquille, mais non, lui il veut que on soit justement concentré à fond parce que 20 minutes, c’est rien dans une journée de travail. Lui il axe là-dessus, il pousse pour qu’on ait ce niveau de concentration au max ».

Tudor devait venir en 2023