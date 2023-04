C’est confirmé, il veut plomber les plans du PSG pour Mbappé

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, le secteur offensif sera une des priorités du PSG lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale souhaite recruter un attaquant afin d’épauler Kylian Mbappé devant, mais il n’est pas le seul dans ce cas, puisque Manchester United serait également à la recherche d’un profil similaire. Ce qu’a confirmé Erik ten Hag.

Alors que le mercato estival se rapproche, le PSG connait déjà sa priorité. Les dirigeants parisiens souhaitent recruter un attaquant compatible avec Kylian Mbappé. Selon nos informations, Luis Campos apprécie beaucoup Rafael Leao, mais d’autres noms ont été liés au club de la capitale ces dernières semaines. C’est notamment le cas d’Harry Kane, Gonçalo Ramos ou bien Jonathan David.

Messi : Alerte au PSG, il lâche une annonce troublante https://t.co/hvUF6zQ1F4 pic.twitter.com/LayhBXH01T — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Ce n'est pas un secret que nous avons manqué de numéros 9 »

Cependant, tous ces joueurs ont également été annoncés dans le viseur de Manchester United. Comme l’a confirmé Erik ten Hag, recruter un numéro 9 sera un objectif pour les Red Devils . « Oui, je pense que tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret que nous avons manqué de numéros 9 pendant toute la saison. Il y a eu d'abord l'abandon de Ronaldo, puis Antony Martial n'était pas souvent disponible, Jadon Sancho n'était pas souvent disponible, alors vous avez une pénurie de joueurs de première ligne », a déclaré Erik ten Hag, dans des propos relayés par le Mirror .

Manchester United veut mieux entourer Rashford