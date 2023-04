Mercato : La star de l’OM met la pression, c’est validé en interne

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, l’avenir d’Alexis Sanchez est un gros sujet actuellement. Alors qu’une prolongation sera prochainement discutée entre toutes les parties, Pablo Longoria devra avoir de sérieux arguments pour convaincre le Chilien. Il faut dire que Sanchez a été très clair sur ses ambitions, mettant ainsi la pression sur la direction. De quoi faire réagir le vestiaire de l’OM.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Alexis Sanchez a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Le Chilien sera-t-il alors toujours là l’an prochain ? Telle est la question qui se pose de plus en plus pour l’ancien de l’Inter Milan. Mais concernant son avenir, Alexis Sanchez avait été très clair, mettant publiquement la pression sur sa direction : « J'ai très envie de rester ici, mais je suis venu ici pour gagner. Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, j'ai dit que je voulais être champion. Terminer deuxième, troisième ou quatrième, ça ne m'intéresse pas. Dans ma carrière, j'ai toujours voulu gagner et j'ai toujours gagné ».

« J’y vois les mots d’un grand joueur qui a gagné partout »

Si l’OM veut donc garder Alexis Sanchez, il faudra lui offrir les moyens de pouvoir gagner des trophées. Une déclaration forte de l’attaquant phocéen validée d’ailleurs par ses coéquipiers. En effet, ce dimanche, pour le JDD , Sead Kolasinac est revenu sur le coup de pression d’Alexis Sanchez, expliquant : « J’y vois les mots d’un grand joueur qui a gagné partout. Il nous montre le chemin en tant qu’équipe et que club ».

« Oui, c’est la bonne façon de voir les choses »