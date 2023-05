Mbappé privilégié, le vestiaire du PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG traverse une nouvelle saison très compliquée, le mercato estival s'annonce crucial. Cependant, Luis Campos aurait annoncé au vestiaire que l'intention du club était de baisser sa masse salariale de 50%... sauf pour Kylian Mbappé.

Après une saison compliquée, le PSG s'apprête à vivre un mercato plus que décisif. Plusieurs recrues sont attendues, mais pour cela, il faudra vendre afin de récupérer des fonds pour investir sur le marché des transferts. Et en plus de dégraisser son effectif, le PSG devra également réduire sa masse salariale, et selon Eduardo Inda, Luis Campos l'aurait fait savoir au vestiaire.

Le PSG vise du lourd pour Mbappé, c’est 80M€ https://t.co/C1IYcMe4TU pic.twitter.com/J5POV2cXgT — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Luis Campos a parlé au vestiaire du PSG»

« Luis Campos a parlé au vestiaire du PSG. L'équipe va si bien qu'elle est pratiquement éliminée de tout et en championnat, si elle s'écarte du chemin, elle le perdra », explique le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito , avant de détailler l'annonce du conseiller sportif du PSG.

Une baisse de 50% de la masse salariale, sauf pour Mbappé