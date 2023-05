Galtier : Le PSG vend la mèche pour son avenir

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De nouveau battu dimanche en championnat, cette fois-ci par le FC Lorient, le PSG connaît une fin de saison très compliquée. L’avenir de Christophe Galtier continue de faire couler beaucoup d’encre, mais à en croire les sorties médiatiques de Gianluigi Donnarumma et Luis Campos, l’entraîneur du PSG est toujours soutenu en interne.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Christophe Galtier devrait, sauf rebondissement de taille, rester sur le banc du PSG la saison prochaine. D’ailleurs, la semaine passée en conférence de presse, le technicien français affichait un discours plutôt serein quant à sa situation personnelle : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », confiait Galtier. Mais depuis cette sortie, l’entraîneur du PSG s’est remis en difficulté avec une défaite dimanche au Parc des Princes, contre Lorient (1-3).

Campos derrière Galtier

Interrogé au micro de Canal + dimanche après la rencontre, Luis Campos a réitéré son soutien envers Christophe Galtier : « Je suis sûr que les joueurs sont toujours derrière le coach. On a fait un travail difficile, dans une année difficile. On est tous ensemble pour gagner ce titre. Les supporters ont raison de ne pas être contents mais les joueurs sont aussi déçus. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde », a confié le conseiller sportif du PSG.

« On va de l’avant avec lui »