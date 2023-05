Transferts : Mbappé le veut au PSG, c’est 85M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son deuxième mercato estival à la tête du PSG, Luis Campos n’a plus le droit à l’erreur après une saison éprouvante pour l’équipe première. Plusieurs pistes du Portugais sont déjà identifiées, et on retrouve parmi elles Bernardo Silva. Un joueur très apprécié par le conseiller sportif parisien mais également Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à Monaco.

Une fois n’est pas coutume, le PSG va miser sur le mercato pour oublier une saison décevante, et cette fois-ci particulièrement éprouvante. Les contreperformances et les polémiques ont en effet été nombreuses pour un club désireux de se renforcer comme il se doit. Les chantiers sont nombreux, mais l’entrejeu apparaît probablement comme le secteur le plus défaillant cette année. Les recrues comme Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler peinent à convaincre.

Messi - PSG : L’annonce est faite, c’est confirmé https://t.co/scMAndOwSR pic.twitter.com/VO8qPFRzoq — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le PSG s’intéresse à Bernardo Silva

Luis Campos est donc à la tâche, et plusieurs de ses pistes sont identifiées. Comme vous l’a révélé le10sport.com il y a plusieurs mois, Bernardo Silva fait partie des priorités du PSG. Le Portugais connaît bien le joueur de Manchester City pour l’avoir recruté à l’AS Monaco, où évoluait un certain Kylian Mbappé, qui verrait d’un très bon œil la venue de son ancien coéquipier. Un dossier dans lequel le PSG a ses chances.

C’est 85M€ pour lui