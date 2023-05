Le PSG signe une star, c’est une erreur monumentale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’échappe pas aux critiques après la neuvième défaite encaissée cette année, face au FC Lorient (1-3) sur la pelouse du Parc des Princes. Marco Verratti a notamment été l’auteur d’une nouvelle prestation très décevante, de quoi amener Habib Beye à s’interroger sur la récente prolongation de l’international italien.

Et de neuf. Opposé à Lorient ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a encaissé son neuvième revers de l’année 2023 (1-3). De quoi permettre à l’OM de rester en course pour le titre, les hommes d’Igor Tudor étant à cinq points du leader parisien. Les critiques s’abattent sur Christophe Galtier et ses hommes, et un joueur est notamment ciblé.

Messi - PSG : L’annonce est faite, c’est confirmé https://t.co/scMAndOwSR pic.twitter.com/VO8qPFRzoq — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Verratti ne cesse de décevoir

Longtemps considéré comme intouchable, et ce malgré ses absences répétées, Marco Verratti n’est désormais plus épargné par la critique, y compris celle des supporters qui avaient pourtant fait de l’Italien leur chouchou. Le milieu enchaîne les prestations décevantes et a encore touché le fond contre Lorient. Habib Beye fait partie de ses détracteurs et s’interroge sur sa prolongation de deux saisons supplémentaires officialisée en décembre.

« Avoir resigné Verratti montre qu'on ne réfléchit pas en termes de performances »