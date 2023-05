Mercato : Des discussions bientôt lancées, le PSG veut boucler un gros coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG s’apprête à recruter un attaquant cet été, Luis Campos devra aussi s’occuper des joueurs qui vont revenir de prêt. Mauro Icardi, parti à Galatasaray l’été dernier, en fait partie. Auteur d’une belle saison, l’attaquant argentin pourrait rester en Turquie puisque le club stambouliote s’apprêterait à ouvrir des négociations avec le PSG.

Le PSG réalise une saison plus que moyenne sur le plan sportif et Luis Campos sait qu’il va devoir corriger de nombreuses choses lors du mercato estival. A commencer par l’attaque. Le conseiller sportif du PSG cherchera un buteur, il a d’ailleurs trois dossiers à l’étude : Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane.

Icardi va revenir… pour repartir

Mais au-delà des joueurs que le PSG veut acheter, il faudra aussi se pencher sur le dégraissage. Prêté une saison à Galatasaray sans option d’achat, Mauro Icardi fera son retour à Paris l’été prochain. Dans le but de repartir directement, lui qui ne sera pas conservé par le PSG.

PSG : Messi sur le départ, il file à l’étranger ! https://t.co/WJpIuEKySA pic.twitter.com/fZ0QbaW5lh — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Galatasaray va ouvrir des négociations

A en croire les informations de Rudy Galetti, Galatasaray serait très satisfait du rendement de Mauro Icardi auteur de 15 buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues. Les négociations avec le PSG devraient bientôt débuter. A suivre…