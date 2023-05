PSG : Mbappé veut claquer la porte, Messi va tout gâcher

Amadou Diawara

Malgré sa prolongation à la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG pour s'engager en faveur du Real Madrid. Toutefois, avec le potentiel départ libre et gratuit de Leo Messi vers le FC Barcelone, le numéro 7 parisien devrait être bloqué lors du prochain mercato estival.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé disposait d'un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2022. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le club parisien.

PSG : Messi sur le départ, il file à l’étranger ! https://t.co/WJpIuEKySA pic.twitter.com/fZ0QbaW5lh — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Mbappé veut quitter le PSG pour signer au Real

Près d'un an après sa prolongation, Kylian Mbappé aurait une nouvelle fois envie de quitter le PSG. Selon les informations de Mundo Deportivo , la superstar de 24 ans aurait même déjà sollicité le Real Madrid pour un transfert et serait prête à mettre la pression à Nasser Al-Khelaïfi pour forcer son départ cet été. Toutefois, Lionel Messi pourrait condamner Kylian Mbappé à rester au PSG.

Le transfert de Mbappé bloqué par... Messi ?