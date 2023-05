La presse espagnole lâche une bombe sur Mbappé

Amadou Diawara

Recalé par Kylian Mbappé à la fin de la dernière saison, le Real Madrid serait prêt à retenter sa chance lors du prochain mercato estival. Malgré la prolongation de la superstar du PSG, Florentino Pérez souhaiterait l'attirer vers la Maison-Blanche cet été pour qu'elle soit son porte-drapeau lors de l'inauguration du nouveau Santiago Bernabeu.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé (24 ans) disposait d'un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 30 juin dernier. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec son club, alors qu'il était en fin de contrat.

Le Real Madrid n'a pas oublié Mbappé

Snobé par Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival, le Real Madrid n'aurait plus aucune rancoeur à l'heure actuelle. En effet, à en croire Mundo Deportivo , Florentino Pérez souhaiterait relancer la piste menant à la superstar du PSG à l'issue de la saison.

Mbappé, porte-drapeau du nouveau Bernabeu ?