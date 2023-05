Fiasco sur le mercato, le PSG prend une décision radicale

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 18M€ lors du dernier mercato estival, Carlos Soler est en grande difficulté depuis sa signature dans la capitale. Le milieu de terrain espagnol continue d’enchainer les prestations décevantes avec le PSG, et Luis Campos envisage déjà de s’en débarrasser cet été.

Dans les dernières heures du mercato estival 2022, le PSG bouclait un ultime transfert avec le recrutement de Carlos Soler (26 ans), attiré en provenance du FC Valence pour 18M€. Un coup relativement prometteur sur le papier avec ce milieu offensif international espagnol, qui présentait de solides références en Liga. Mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour Soler au PSG.

Soler, un recrutement décevant

En effet, il s’avère être l’une des recrues les plus décevantes du mercato estival 2022 réalisé par Luis Campos, et il n’y arrive pas au PSG. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Carlos Soler enchaine les titularisations sans convaincre, et le PSG aurait pris une décision radicale à son sujet.

Le PSG ouvre la porte à un départ de Carlos Soler. Recruté à Valence pour 18 M d’€ et sous contrat jusqu’en 2027, l’international 🇪🇸 pourrait quitter la capitale. Quelques écuries européennes dont l’Atletico de Madrid ont fait part de leur intérêt. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 1, 2023

Départ en vue cet été ?

Selon les révélations du journaliste Abdellah Boulma, le PSG serait ouvert à une vente de Soler cet été malgré un contrat qui court jusqu’en 2027. L’international espagnol pourrait donc quitter le Parc des Princes prématurément après cette saison très complexe.