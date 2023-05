PSG : Coup de théâtre pour Mourinho

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG a coché le nom de José Mourinho, entre autres. Toutefois, le Special One aurait été approché par Chelsea. En effet, les Blues aimeraient rapatrier José Mourinho à Londres pour pallier le départ de Graham Potter.

Auteur d'une très bonne première partie de saison avec le PSG, Christophe Galtier est à la peine depuis la reprise post-Coupe du Monde. Alors que son équipe enchaine les contre-performances, le technicien français voit sa position à Paris être fragilisée. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier conserve de grandes chances de rester au PSG la saison prochaine.

Mbappé - Messi : Il dévoile le gros point faible du PSG https://t.co/CL5Q9mO3mX pic.twitter.com/cjIXWoisHF — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le PSG s'intéresse à José Mourinho

Malgré tout, le PSG explore le marché pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier à l'intersaison. Et les hautes sphères du PSG ont inscrit plusieurs noms sur leurs tablettes, à savoir Zinedine Zidane, José Mourinho ou encore Antonio Conte. Mais l'écurie rouge et bleu n'a contacté aucun de ces entraineurs de renom pour le moment, comme annoncé par Le 10 Sport .

José Mourinho contacté par Chelsea ?