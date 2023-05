Messi - PSG : Réunion annoncée, le feuilleton relancé ?

Jean de Teyssière

Au cœur d'une énorme polémique avec le Paris Saint-Germain, l'avenir de Lionel Messi ne semble plus s'inscrire dans le club de la capitale. Un voyage non autorisée en Arabie Saoudite a mis le feu aux poudres et le club parisien a décidé de sanctionner Messi d'une suspension de deux semaines. Pas de matchs, pas d'entraînements, pas de salaire. Et sans doute pas de prolongation, malgré une réunion qui s'est tenue entre les deux camps en avril...

L'histoire d'amour entre Lionel Messi et le Paris-SG n'aura donc duré que deux ans. Arrivé dans une liesse invraisemblable en août 2021, le champion du monde argentin était pourtant bien parti pour prolonger son contrat avec le PSG, qui expire en juin prochain. Un accord oral avait en tout cas était trouvé durant la Coupe du monde. Cinq mois plus tard, la situation semble être arrivée à un point de non retour.

Réunion entre Messi et le PSG

Depuis cet accord oral entre le deux parties, le club et le clan Messi ne cessent de se rencontrer pour discuter d'une potentielle prolongation. D'après des informations de L'Equipe , Jorge Messi, le père et agent de Lionel Messi aurait rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain il y a deux semaines pour évoquer la prolongation de contrat de l'Argentin.

Des discussions au point mort

Malgré tous les efforts du PSG de prolonger Lionel Messi, la situation semble patiner. Selon le quotidien français, cette énième discussion n'a pas permis aux deux camps d'aboutir sur un terrain d'entente. Alors que le nom de Messi est évoqué un peu partout, du FC Barcelone à l'Inter Miami en passant par des clubs saoudiens, son avenir ne semble pas du tout s'inscrire dans la capitale française. Et sa récente suspension de deux semaines semble avoir entériné pour de bon toutes discussions pour une prolongation.