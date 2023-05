Mbappé échappe à une énorme sanction, le pire est à venir au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos était présent dimanche dernier lors de la rencontre face à Lorient. Et ce qu'il a vu sur la pelouse a provoqué sa colère. Le Portugais serait rentré dans une colère froide après le match, annonçant à ses joueurs que leur salaire allait être divisé par deux. Une sanction, qui ne devrait pas s'appliquer à Kylian Mbappé.

Le PSG surfe sur une dynamique inhabituelle. Le club parisien a encaissé dimanche dernier sa neuvième défaite de l'année, quasiment du jamais-vu sous l'ère qatarie. Battue sèchement par Lorient au Parc des Princes (défaite 1-3), la formation de Christophe Galtier apparaît comme éteinte. Les joueurs ne semblent plus motivés et certains journalistes se demandent si le vestiaire n'a pas lâché Galtier. Une chose est sûre, cette nouvelle contreperformance n'a pas été appréciée par Luis Campos, présent au stade lors de la rencontre.

Campos annonce une première sanction

Après le coup de sifflet final, le conseiller sportif du PSG serait descendu dans le vestiaire parisien et serait entré dans une colère froide. Le Portugais se serait adressé à ses joueurs d'une manière vindicative et aurait fait une grande annonce. « Luis Campos a parlé au vestiaire du PSG. Luis Campos est entré dans le vestiaire très indigné et a parlé aux joueurs d'une baisse de salaire de 50% » a déclaré Eduardo Inda, patron du média espagnol OK Diario.

Mbappé épargné par Campos

Mais sur le plateau d 'El Chiringuito, le journaliste a précisé que cette sanction ne concernait pas Kylian Mbappé. Le joueur français serait épargné par cette baisse de salaire. Cela peut s'expliquer par le fait que le champion du monde 2018 demeure la grande stat du projet parisien. Une punition aurait pu l'irriter et le pousser à envisager un départ en fin de saison.

Un clash inévitable dans le vestiaire du PSG