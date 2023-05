Révolution au PSG, un prix est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à devenir propriétaire de son stade, le PSG fait du Parc des Princes sa priorité malgré les tensions avec la Mairie de Paris. Un accord semble encore possible, mais pas à 38M€, correspond à l'offre du club, ni à 350M€, le prix espéré par la Ville de Paris.

Le projet QSI pourrait connaître un nouveau rebondissement. En effet, le PSG cherche à devenir propriétaire de son stade et a longtemps tenté de racheter le Parc des Princes. Anne Hidalgo révélait d'ailleurs le montant de l'offre du club de la capitale. « On est dans un pays où l'état de droit fonctionne, il y a des procédures. Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38M€... je pense que le mot "ridicule" est celui qui convient », confiait la Maire de Paris.

Le Parc des Princes reste la priorité du PSG

Néanmoins, selon les informations du Figaro , le Parc des Princes reste la priorité du PSG, qui rêve toujours de racheter le stade de la Porte de Saint-Cloud pour lequel des travaux avoisinant les 500M€ sont prévus. Même si les négociations sont rompues avec la Mairie de Paris, les deux parties seraient perdantes si le PSG quittait le Parc des Princes.

Un terrain d'entente encore possible ?