Le PSG va subir un départ inattendu

La rédaction

En fin de contrat avec le Paris-Saint-Germain à l'issue de la saison, Zoumana Camara n'envisage pas de prolonger et semble se projeter vers un départ libre. L'entraîneur des U19 du club de la capitale, qui a déjà la cote sur le marché, n'a d'ailleurs reçu aucune offre ce la part de la direction du PSG.

Il n’y a pas qu’en équipe première que l'avenir des entraîneurs parait très indécis au sein du PSG. Une réflexion est également en cours au sein du club de la capitale au sujet de Zoumana Camara, qui dirige les U19, par l’intermédiaire du directeur du centre de formation Luca Cattani et Yohan Cabaye, son adjoint. Les dirigeants du PSG veulent y voir plus clair dans les équipes de jeunes.

PSG : Galtier remobilise le vestiaire, c’est le fiasco total https://t.co/ETSCp4eZUN pic.twitter.com/8qeotll1Ci — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Zoumana Camara veut aller plus haut

L’ancien parisien attise les convoitises selon les révélations de L'EQUIPE . Sochaux (Ligue 2) s’était positionné il y a quelques mois. A l’époque, Zoumana Camara souhaitait poursuivre son aventure au PSG jusqu’à la fin de son contrat. Le club sochalien pourrait revenir aux nouvelles auprès du coach dans les prochaines semaines. Camara avait déclaré au quotidien l'hiver dernier qu’il souhaitait « entraîner une équipe pro ». Pour l'entraineur de 44 ans, gravir les échelons le plus rapidement possible est un objectif.

Paris souhaite continuer avec lui

Apprécié par l'ensemble des personnes l'ayant côtoyé au PSG, Zoumana Camara fait l'unanimité tant par son côté humain que par son côté tacticien. C'est notamment pour cela que la volonté du club parisien serait de le conserver dans ses rangs pour les saisons prochaines. Néanmoins, aucune proposition officielle de une prolongation de contrat ne lui a été transmise. Les dirigeants du PSG ont déjà anticipé un possible départ de leur entraîneur des moins de 19 ans et auraient déjà eu des entrevus avec des coachs extérieurs. Selon la version du club, ces rendez-vous visent davantage à compléter les différents staffs techniques pour la saison prochaine plutôt que pour un poste d'entraîneur numéro 1. Une place à la tête de l'équipe première du PSG semble plus que compromise. Les perspectives semblent donc bouchées au sein de la capitale pour Zoumana Camara.