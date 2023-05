PSG : L’émir du Qatar directement impliqué pour Messi ?

Thomas Bourseau

Le PSG a tapé du poing sur la table après la voyage non autorisé de Lionel Messi en Arabie saoudite. Une suspension de deux semaines selon certains médias. Pour Florent Gautreau, la fin du feuilleton Messi est déjà connue.

Après avoir été moqué par beaucoup depuis le début de l’ère QSI en 2011 en raison d’un sérieux problèmes de management pour les stars concernant leurs écarts de conduite et certains comportement spécifiques, le PSG a décidé de resserrer la vis avec Lionel Messi. Absent de l’entraînement lundi matin, Messi a été sanctionné par le PSG mardi soir. D’après France Bleu , Luis Campos lui a signifié l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre qui pourrait l’éloigner du groupe parisien pendant deux semaines.

Le PSG prône l’institution dans l’affaire Messi

Une décision choc de la part des décideurs du PSG, d’autant plus que le contrat de Lionel Messi prendra fin le 30 juin. Sur le plateau de l’ After Foot mardi soir, le journaliste Florent Gautreau a estimé que le PSG a pu faire ce choix fort parce que le destin de l’Argentin à Paris pourrait bien être déjà scellé par son clan, les dirigeants et la famille royale du Qatar.

«L’émir en est maintenant sans doute le garant, ils ne veulent plus continuer avec Messi»