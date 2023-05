Transfert historique à l’OM, il lâche un message fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM n’a pas hésité à faire de Vitinha le transfert le plus cher de son histoire en lâchant 36M€, bonus compris. Néanmoins, le Portugais peine clairement à justifier le montant de son transfert. Mais Florent Gautreau prend la défense de l’ancien buteur de Braga qui a encore déçu contre l’AJ Auxerre.

En quête d'un avant-centre, l'OM a lâché 36M€, bonus compris pour recruter Vitinha. Cependant, l'attaquant portugais peine à convaincre depuis sa signature et ne s'est contenté que d'un doublé contre Troyes. Par conséquent, son recrutement intrigue mais Florent Gautreau est monté au créneau.

La menace est identifiée pour l’OM sur le mercato https://t.co/fSyiE3DVAy pic.twitter.com/aqgTF2GLBC — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Vitinha j’ai envie de prendre sa défense»

« Vitinha j’ai envie de prendre sa défense. Tout le monde dit qu’il n’est pas bon, ok mais moi je ne peux pas juger un joueur comme ça parce que je vois un joueur en manque de confiance et qu’à partir du moment où il a raté cette première occasion… », lance le journaliste au micro de l’ After Foot sur RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Je veux le voir la saison prochaine»