Catastrophe annoncée pour le mercato de l’OM

Cet été, l'OM devrait encore une fois se montrer actif. Notamment dans le secteur offensif. Il faut dire que l'avenir d'Alexis Sanchez est encore incertain puisque le contrat du Chilien s'achève en juin prochain et qu'il n'a toujours pas prolongé. Par conséquent, Pablo Longoria scrute le marché en quête d'un attaquant capable de prendre la profondeur afin d'évoluer aux côtés de Vitinha. Dans cette optique, plusieurs joueurs de Ligue 1 plaisent à l'OM à savoir Loïs Openda (RC Lens), Falorin Balogun (Reims) ou encore Elye Wahi (Montpellier). Mais les Marseillais semblent mal engagés dans ces dossiers.

Openda se sent bien au RC Lens

Pour commencer Loïs Openda, auteur de 17 buts en Ligue 1, semble très heureux au RC Lens comme il l'a confié dans une interview accordée à L'EQUIPE . « Je sais très bien qu'il y a beaucoup de bruit. Mais je reste tranquille. Je n'ai pas fait tout ce travail pour être distrait. Ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance. Mais je ne dois pas écouter ce qui se dit. Le trophée de meilleur joueur de L1 en mars, je l'ai mis dans une armoire. Je suis sous contrat avec Lens jusqu'en 2027. Je suis très bien ici », assure l'attaquant belge. Et la possibilité de disputer la Ligue des champions avec les Sang-et-Or pourrait le convaincre encore un peu plus de rester.

Balogun et Wahi, la concurrence est rude