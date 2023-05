PSG : «Il s’est barré» : Messi pète les plombs, c’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Suspendu par le PSG mardi dernier, Lionel Messi n'est pas à son premier conflit dans la capitale française. En mars dernier, l'international argentin a décidé de quitter l'entraînement après une altercation avec son entraîneur. Pourtant il y a encore quelques semaines, l'entourage du joueur avait démenti cette information sur les réseaux sociaux.

« Ne leur faites pas confiance, ce sont de Fake News. Nous n’accepterons plus de mensonges ». En mars dernier, Jorge Messi prenait son clavier pour dénoncer les rumeurs sur la situation de son fils au PSG. Sur les réseaux sociaux, certains suiveurs du club parisien avaient annoncé une brouille entre le joueur argentin et Christophe Galtier durant un entraînement. Mécontent, Messi aurait quitté la séance avant son terme. Du moins c'est ce qui était annoncé sur les réseaux sociaux. Car du côté du clan Messi et du PSG, on s'était empressé de démentir cette information.

Galtier avait évoqué une gêne musculaire

« Mercredi, en milieu de séance, Léo a ressenti une gêne à l'adducteur. Il a écourté la séance d'entraînement. Le lendemain il est resté aux soins avec le staff. Ensuite il a pu enchaîner les deux dernières séances avec le groupe. Il ne s'est rien passé entre Léo et le groupe ni entre Léo et moi-mêm e » avait confié Christophe Galtier en conférence de presse.

« Il s’est barré, il en avait marre »