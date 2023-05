Menacé par l'OM, le PSG dénonce une malédiction

Amadou Diawara

Défait face au FC Lorient, le PSG a perdu des points précieux dans la course pour le titre en Ligue 1. Alors que l'OM est désormais à cinq points, Christophe Galtier a tenté d'expliquer la mauvaise passe de son équipe. Selon le coach du PSG, le club parisien est à la peine à cause de la pluie de blessures au sein de son effectif.

Lors de la dernière journée de championnat, le PSG a réalisé une très mauvaise opération. Opposé au FC Lorient dans son antre - le Parc des Princes - le club de la capitale s'est incliné à la surprise générale. Alors qu'Achraf Hakimi a été expulsé dès la 20ème minute de jeu, Christophe Galtier n'a pas trouvé la solution pour éviter la défaite de son équipe (1-3). Et malheureusement pour le PSG, l'OM a fait le job quelques heures plus tard face à l'AJ Auxerre.

Le PSG craint l'OM et le RC Lens en L1

En difficulté au Vélodrome depuis le début de saison, l'OM a réussi à conjurer le sort ce dimanche soir. Alors que l'AJ Auxerre se déplaçait sur sa pelouse, le club emmené par Igor Tudor a renversé la rencontre, et ce, après avoir été mené 1-0. Vainqueur (2-1) face aux Bourguignons, l'OM est revenu à cinq points du PSG, qui n'a plus le droit à l'erreur en Ligue 1.

«Les défaites sont liées à des blessures, à la fatigue»