PSG : Il sort la sulfateuse et annonce le départ de Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que la Pulga est sous le feu des critiques ces dernières semaines, Antoine Kombouaré a poussé un coup de gueule pour prendre sa défense, avant d'annoncer son départ cet été.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagée jusqu'au 30 juin, la Pulga migrera donc vers d'autres horizons cet été si elle ne prolonge pas d'ici-là, et ce, sans indemnité de transfert.

Messi : C’est confirmé, un coup à la Cristiano Ronaldo prend forme https://t.co/2EnAit3ZIw pic.twitter.com/v1v0m4DSOL — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Kombouaré assure la défense de Messi

Actuellement suspendu pour avoir séché un entrainement sans autorisation, Lionel Messi est sous le feu des critiques depuis de longues semaines au PSG. Ce qui a le don d'agacer Antoine Kombouaré.

«Il va repartir, je suis super content»