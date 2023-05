Le PSG veut éjecter Neymar, un prétendant sort du silence

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en vue du prochain mercato estival puisqu’il n’entre plus dans les plans du PSG, Neymar figure sur les tablettes de Newcastle qui envisage d’attirer du lourd en attaque. Eddie How, le manager du club anglais, s’est prononcé sur le numéro 10 brésilien du PSG.

Lionel Messi ne sera peut-être pas la seule grande star du PSG à changer d’air cet été ! En effet, il est également question d’un possible départ de Neymar qui, comme ce fut déjà le cas l’été dernier, sera vraisemblablement poussé vers la sortie lors du prochain mercato. Luis Campos serait même prêt à accepter un départ en prêt avec option d’achat pour le numéro 10 brésilien du PSG.

Newcastle sur le coup

Comme l’a récemment annoncé 90min, Newcastle serait très intéressé par le profil de Neymar et envisagerait de frapper un grand coup avec le joueur du PSG. À noter que le nom de Cristiano Ronaldo a également été évoqué pour les Magpies , et Eddie How s’est confié sans détour sur le mercato.

« Recruter minutieusement »