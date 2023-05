PSG : Surprise, Lionel Messi se fait fracasser !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce de la sanction de Lionel Messi, le PSG en prend pour son grade à l'étranger. Plusieurs acteurs du football ou journalistes se sont offusqués de la façon dont le club de la capitale avait traité le champion du monde. Surtout en Espagne et en Amérique du Sud. Mais Rivaldo va à l'encontre de ces analyses et pointe clairement du doigt le comportement de La Pulga.

L'affaire Messi n'en finit plus d'être commentée. Il faut dire qu'en début de semaine, l'Argentin a raté l'entraînement du PSG afin de se rendre en Arabie Saoudite pour des raisons commerciales, et honorer son statut d'ambassadeur du pays du Golfe. Un voyage qui n'a pas du tout été du goût de la direction parisienne, qui n'a pas hésité à sanctionner Lionel Messi en l'écartant deux semaines. Une sanction qui a créé un scandale en Argentine où il est une idole, mais également en Espagne qui rêve toujours de son retour au FC Barcelone. Mais Rivaldo a une autre analyse et tacle Lionel Messi.

Messi a fait une énorme annonce au PSG https://t.co/pEcSGjfuwJ pic.twitter.com/RmCre81HQ7 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«Il aurait certainement pu faire autrement»

« Ça m’a un peu attristé de voir Lionel Messi adopter ce genre d’attitude, irrespectueuse envers son club actuel, quelque chose d’inhabituel dans sa carrière, qui a toujours été marquée par une feuille blanche en matière de discipline. Il aurait certainement pu faire autrement. Il y avait d’autres alternatives : parler au club, attendre que les dirigeants saoudiens viennent à Paris ou même attendre la fin de la saison, pour trouver un accord avec le PSG sans provoquer ce problème interne », assure l'ancienne star de la Seleçao pour AS .

Quel avenir pour Messi ?

Cet épisode semble donc acter la rupture entre le PSG et Lionel Messi. L'Argentin, dont le contrat s'achève le 30 juin, ne prolongera pas à Paris et devra trouver un nouveau club dont l'identité reste inconnue bien que le FC Barcelone semble faire le forcing pour le rapatrier.