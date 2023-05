PSG : Messi au cœur d’une affaire très sensible en politique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La sanction infligée par le PSG à Lionel Messi pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans autorisation fait couler beaucoup d’encre cette semaine. Et Christophe Dugarry estime même que ce dossier prend en réalité une tournure politique, Messi se trouvant entre le Qatar et l’Arabie Saoudite qui n’affichent pas des rapports excellents.

Lionel Messi et le PSG, c’est la fin ! L’attaquant argentin s’est rendu coupable d’un déplacement non-autorisé en Arabie Saoudite en début de saison, juste après la défaite contre le FC Lorient (1-3), écopant ainsi d’une mise à l’écart de 14 jours. Un contexte qui scelle donc le départ de l’attaquant argentin, lui qui arrive au terme de son contrat avec le PSG.

Messi prépare son départ, c’est du jamais-vu ! https://t.co/F7V4ZcQnqr pic.twitter.com/OJJt1MZhRo — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

« Une sanction méritée »

Sur RMC Sport , Christophe Dugarry a donné son point de vue sur ce scandale Messi au PSG : « Ça va dans le bon sens. La sanction est méritée, elle est appropriée à mon avis. Après, ce qui me surprend, c'est que cette décision, vienne de Nasser, donc de l'émir. Pour moi, c'est l'entraîneur qui doit prendre cette décision. (...) La sanction est méritée. À mon avis, c'est une décision plus politique que sportive (...) Malgré tout, la décision est appropriée, mais elle reste assez étonnante. Justifiée bizarrement, annoncée bizarrement, on ne sait pas les tenants et aboutissants. C'est une nouvelle fois nébuleux. Ça montre encore une fois que le club fonctionne dans le grand n'importe quoi », estime Dugarry.

« Une décision politique »