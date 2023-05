Neymar : L’annonce du PSG sur son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau blessé, Neymar poursuit sa convalescence mais ne rejouera pas de la saison. La question qui se pose désormais est de savoir si on reverra le Brésilien avec le maillot du PSG. Et pour cause, le club de la capitale souhaiterait se séparer de son numéro 10 cet été. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier ne s'est pas montré très loquace.

L'été s'annonce très chaud du côté du PSG qui prévoit de réaliser une sacrée revue d'effectif. Plusieurs joueurs sont poussés au départ et non des moindres puisque Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat. Mais ce n'est pas tout puisque l'avenir de Neymar fait également grandement parler.

Transferts - PSG : Neymar avec Cristiano Ronaldo, une folie est tentée https://t.co/DD8Stmhjyo pic.twitter.com/HSPTGklZJp — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Neymar sur le départ ?

Blessé, le numéro 10 du PSG pourrait ne pas être retenu, et les éventuelles offres seront étudiées par le club de la capitale. A tel point que selon les informations de L'EQUIPE , les Parisiens seraient prêts à accepter de le laisser partir en prêt.

Galtier botte en touche