Le PSG prépare une folie pour Mbappé, le mercato s’emballe

Pierrick Levallet

En quête d'un nouvel attaquant de pointe pour la saison prochaine, le PSG commence déjà à explorer des pistes sur le mercato. Luis Campos en pince notamment pour Randal Kolo Muani, mais aussi pour Victor Osimhen et Harry Kane. Le Bayern Munich se tiendrait néanmoins à l'affût sur deux de ces trois dossiers.

À l’approche du mercato estival, le PSG commence déjà à préparer son recrutement. Luis Campos a notamment l’intention d’apporter du sang neuf dans le secteur offensif avec l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe. Le conseiller football parisien souhaite construire une équipe autour de Kylian Mbappé et explore donc quelques pistes sur le marché des transferts. Et Le10Sport.com peut vous confirmer que le PSG lorgne sur Randal Kolo Muani tout comme le Real Madrid qui a fait une entrée fracassante dans le dossier.

Le Bayern Munich mise tout sur Randal Kolo Muani

Ce n’est néanmoins pas la seule option envisagée. Depuis quelques semaines, les noms de Victor Osimhen et d’Harry Kane sont également évoqués. Le PSG va néanmoins être confronté à la concurrence de plusieurs clubs sur ces dossiers. Le Bayern Munich en pincerait pour Randal Kolo Muani et Harry Kane. D’ailleurs, BILD annonçait ce vendredi que le club bavarois avait délaissé la piste Victor Osimhen pour se concentrer sur l’international français. Le leader de la Bundesliga devrait par ailleurs abandonné un autre dossier pour privilégier celui de Randal Kolo Muani.

Manchester United en embuscade ?