Le PSG s'en va en guerre pour un joueur de Deschamps

Jean-Clair Todibo, récemment appelé par Didier Deschamps en Équipe de France, est sur la liste du PSG pour cet été. Mais le joueur de l'OGC Nice suscite de nombreuses convoitises. L'Angleterre s'affole notamment pour l'international français.

Pour Jean-Clair Todibo, qui explose aux yeux de l'Europe en ce moment à Nice, les écuries sonnent à la porte et pas des moindres. Selon CaughtOffside , média anglais, le défenseur central intéresse Manchester United, Newcastle ainsi que Liverpool.

🚨 EXCLUSIVE 🚨Man Utd, Liverpool and Newcastle could have the edge over PSG in the race to sign Jean-Clair Todibo.Nice will struggle to keep him and other star players without European football and interest is expected to grow.(@Jon_LeGossip) pic.twitter.com/MW8UBSXtkX