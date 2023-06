OM : Guendouzi snobé par Deschamps, il fait une énorme annonce

Jean de Teyssière

La deuxième moitié de saison de Matteo Guendouzi a été très difficile sur le plan sportif. Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'OM lui a donné moins de temps de jeu ce qui a conduit Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, de ne pas appeler Guendouzi lors des deux derniers rassemblements.

Souvent utilisé par Igor Tudor en début de saison, la reprise post-Coupe du monde a eu raison de Matteo Guendouzi. Le milieu de l'OM a commencé de plus en plus les matchs sur le banc, enchaînant les entrées pour une poignée de minutes. Une situation sportive qui a eu un impact sur l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et qu'il aimerait faire changer.

Guendouzi sur le départ ?

Face à ce manque de temps de jeu lui ayant coûté sa place en équipe de France, Matteo Guendouzi a affirmé sur Téléfoot regarder ce qui allait se passer à l'OM cet été, notamment au niveau de l'entraîneur avant de prendre une décision sur son départ, ou non : « Il va y avoir des discussions avec la direction, avec un nouveau coach qui va arriver. On pèsera le pour et le contre. »

Guendouzi rêve de l'Euro 2024