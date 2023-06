PSG : Deschamps balance sur la polémique Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En plein cœur du rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a monopolisé toute l’actualité avec sa désormais célèbre lettre. L’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants, via un courrier, qu’il ne prolongerait pas à Paris. Une mini polémique sur laquelle Didier Deschamps est revenu dans Téléfoot.

Cette semaine aura été mouvementée pour Kylian Mbappé. Lundi soir, l’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas activer l’option présente dans son contrat pour prolonger jusqu’en 2025. Une nouvelle très mal accueillie par le board parisien qui discutait d’un nouveau bail sur le long-terme avec Kylian Mbappé. Même si la star du PSG a éteint l’incendie à plusieurs reprises cette semaine, difficile de passer à côté du sujet.

Mbappé veut rester au PSG

« Si je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Si je suis résolu à partir libre à l’été 2024 ? Je me résous seulement à jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année et encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain », a rappelé Kylian Mbappé ce dimanche dans Téléfoot . Le PSG peut donc être rassuré.

«Kylian lui-même est habitué, il fait toujours l’actualité»