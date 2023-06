PSG : L’enfant du pays prêt à débarquer ? Il déballe tout

Thomas Bourseau

Ibrahima Konaté serait susceptible de faire parler de lui sur le marché des transferts de par son statut d’international français. Passé par le Paris FC, Konaté n’a pas fermé la porte à une éventuelle venue au PSG à l’avenir.

Natif de Paris, Ibrahima Konaté a évolué en région parisienne jusqu’à ses 15 ans. En effet, l’international français a fait ses classes au Paris FC avant de parfaire sa formation à Sochaux. Après un bref passage en Ligue 2 au sein de la formation sochalienne, Konaté s’est envolé pour l’Allemagne et le RB Leipzig.

Konaté l’avoue : «C’est vrai que le PSG est dans mes gênes»

Et en 2021, celui qui est depuis devenu défenseur central titulaire de l’équipe de France s’engageait en faveur de Liverpool, et donc un autre club étranger. Cependant, se pourrait-il que Konaté finisse par revenir en France ? Et qui plus est au PSG dans le club de sa ville natale ?

«Ça je ne sais pas (rires), je n’y pense pas en tout cas»