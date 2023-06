Incroyable, il laisse l’OM sans réponse !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis le départ d’Igor Tudor, l’OM cherche un nouvel entraîneur. Marcelo Gallardo était la grande priorité de la direction marseillaise mais le dossier a fini par capoter. En effet, le technicien argentin, qui avait reçu une offre orale de la part du club olympien, n’aurait même pas répondu.

Fin du feuilleton pour l’OM. En attente d’un nouvel entraîneur depuis l’annonce du départ d’Igor Tudor, le club olympien a déjà exploré plusieurs pistes. Marcelo Gallardo était la priorité de l’OM mais le technicien argentin a fini par répondre négativement à l’offre marseillaise. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la presse argentine ce dimanche.

Gallardo n’a pas répondu à l’OM

D’après les informations de Mohamed Bouhafsi, l'OM n’aurait même pas formulé d’offre écrite à Marcelo Gallardo. Il s’agissait d’une demande orale. La direction olympienne aurait fait plusieurs pas vers le coach argentin mais aucune réponse n’a été prononcée. Résultat, l’OM a décidé de passer à autre chose.

Le pote du boss de l’OM en remplaçant de Tudor ? https://t.co/vvwRshdLnE pic.twitter.com/EYVweKIdOQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Le temps presse !

A l’heure actuelle, à deux semaines de la reprise de l’entraînement, l’OM doit s’activer sérieusement pour trouver un entraîneur. Paulo Fonseca et Marcelino sont les deux autres pistes de l’OM. Il va falloir que Pablo Longoria se montre convaincant et efficace afin de lancer au plus vite cette saison et, dans le même temps, le mercato estival.