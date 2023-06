Le pote du boss de l’OM en remplaçant de Tudor ?

Jean de Teyssière

Pablo Longoria a l'habitude de travailler dans l'urgence, surtout pour débusquer un entraîneur, mais le temps presse à l'OM. Igor Tudor parti, le patron de l'OM avait un peu plus d'un mois pour trouver le futur coach olympien, l'entraînement reprenant le 3 juillet. Avec l'échec Gallardo, Longoria va devoir changer ses plans, et pourquoi pas se tourner vers un ami : Marcelino.

Le futur entraîneur de l'OM n'est pas encore connu mais on sait qu'il ne s'agira pas de Marcelo Gallardo. Libre depuis l'automne dernier avec sa fin d'aventure avec River Plate, l'entraîneur argentin semblait être bien parti pour venir entraîner l'OM. Mais ce dimanche matin cette piste est terminée puisque l'Argentin ne sera pas le successeur d'Igor Tudor.

Qui pour remplacer Tudor ?

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe évoque les différentes pistes sérieuses pouvant être amenées à prendre la succession d'Igor Tudor la saison prochaine. Marcelo Gallardo semblait être le mieux placé pour prendre les rênes de l'OM mais il a finalement décliné l'offre, selon TyC Sports et L'Équipe . Pablo Longoria doit tout recommencer depuis le début et le temps presse, la reprise de l'entraînement de l'OM étant planifiée le 3 juillet. Le feuilleton est relancé.

Marcelino en pole position désormais ?