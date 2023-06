Equipe de France - Maroc : Une polémique éclate, il balance tout

Thibault Morlain

Pour l'équipe de France Espoirs, l'Euro commence ce jeudi avec une rencontre avec l'Italie. Bénéficiant d'une génération prometteuse, Sylvain Ripoll peut notamment s'appuyer sur Amine Adli. Mais voilà que le joueur du Bayer Leverkusen fait polémique ces derniers jours. La raison ? Son prétendu choix de représenter le Maroc à l'issue de cette compétition. Face à cette affaire, Adli a alors pris la parole.

Ces dernières années, nombreux ont été les joueurs bi-nationaux a décidé de représenter un autre pays que la France. Et voilà que cela ne va pas prochainement s'arrêter. D'ailleurs, un cas fait dernièrement énormément parler, celui d'Amine Adli. Actuellement au Bayer Leverkusen, l'ailier de 23 ans a été appelé par Sylvain Ripoll pour disputer l'Euro Espoirs avec les Bleus. Jusque-là pas de problème, sauf qu'une polémique a éclaté quand il a été annoncé par certains qu'Adli avait décidé qu'après cette compétition avec la France, il allait jouer pour le Maroc.

Révolution en équipe de France, le vestiaire de Deschamps n’en revient pas https://t.co/d08HirteuX pic.twitter.com/x81QlAyGAB — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

« Beaucoup de gens parlent en mon nom »

Une telle information a fait énormément réagir et le prétendu choix d'Amine Adli n'a pas manqué de susciter de nombreuses polémiques. Mais voilà que le joueur de l'équipe de France Espoirs a tenu à mettre les choses au point. A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe , Adli s'est confié sur sa décision entre la France ou le Maroc et il a alors lâché : « Comme je l'ai déjà dit, si une décision avait déjà été actée en ce sens, je me serais exprimé. Beaucoup de gens parlent en mon nom ».

« Si une décision doit être prise, je l'annoncerai moi-même »